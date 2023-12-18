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02:23, 18 декабря 2023Мир

Украину предупредили о снижении западной поддержки

Политик Кульпа: Киев потеряет поддержку из-за вмешательства в политику Запада

Фото: Unsplash

Польский политик Петр Кульпа заявил, что попытки украинских властей вмешиваться во внутренние дела стран Запада приведут к снижению поддержки Киева. Об этом он сообщил в интервью журналисту Евгению Плинскому, опубликованном на YouTube.

По словам эксперта, Польше и Украине следует ожидать от США дружеских отношений вне зависимости от того, кто является президентом страны. «И мы не должны влезать, вмешиваться в эту войну, потому что их конфликт для них намного важнее, чем любые отношения с Польшей, Украиной или любой другой страной», — призвал он.

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Кульпа добавил, что наблюдает у Украины попытки вмешательства в войну между правящей партией PiS и оппозиционной коалицией. Однако Киев потеряет западную поддержку из-за подобных действий, предупредил он.

Ранее обозреватель польского журнала Mysl Polska Анджей Шлензак резко высказался об Украине. По его мнению, невозможно удовлетворить интересы Варшавы и Киева одновременно. «Либо побеждают польские национальные интересы, либо побеждают украинские», — отметил он.

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      Марина Совина
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