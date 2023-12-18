Поставки российского газа за рубеж рухнули

Врио главы ФТС Давыдов: вывоз российского газа снизился на 34 % в январе-ноябре

По итогам января-ноября 2023 года суммарные поставки российского газа за рубеж снизились на 34 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов. Его слова приводит «Прайм».

Как уточнил Давыдов, речь идет о резком снижении экспорта российского газа в физическом выражении. За этот же период времени суммарные объемы экспорта нефти из России сократились на семь процентов в сравнении с показателем января-ноября 2022 года. Врио главы ФТС объяснил подобную разницу наличием альтернативных путей доставки нефти.

В целом за одиннадцать месяцев 2023 года произошло существенное изменение географии поставок российских энергоресурсов. Речь идет о перенаправлении экспорта с западного на южное и восточное направления. В итоге главными покупателями сырья стали Китай, Индия, Турция и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заключил Давыдов.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) предрекли России снижение объемов добычи и экспорта еще одного вила топлива — угля. Согласно прогнозу экспертов, добыча угля в стране к 2026 году сократится на 3,9 процента к уровню 2023-го и упадет до отметки в 439 миллионов тонн. Подобную динамику аналитики связали с общим снижением мирового спроса на морской импорт твердого топлива.