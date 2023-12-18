Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:29, 18 декабря 2023Экономика

России предрекли снижение добычи одного вида топлива

МЭА: добыча угля в России может сократиться на 3,9 % к 2026 году

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Суммарные объемы добычи угля в России к 2026 году могут сократиться на 3,9 процента в сравнении с уровнем 2023-го и составить в общей сложности 439 миллионов тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Эксперты уточнили, что после начала боевых действий на Украине добыча угля в России сместилась из центральной и западной частей страны на восток, ближе к новому основному импортеру этого вида топлива — Китаю. К 2026 году подобная география угледобычи в стране сохранится.

Более того, объемы добычи угля в центральной части государства к этому времени продолжат сокращаться, а в восточных регионах, напротив, — увеличиваться. Однако с учетом сокращения мирового спроса на морской импорт твердого топлива в ближайшие три года снизится и российский экспорт вместе с добычей угля в стране, предрекают эксперты.

Во второй половине ноября агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков Главного таможенного управления КНР сообщило, что по итогам октября поставки российского угля в Китай упали до минимума с февраля этого года. К началу последнего месяца осени показатель сократился до 7,64 миллиона тонн, хотя в сентябре находился на уровне в 9,24 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыто число ликвидированных в бою с российскими пограничниками диверсантов

      Все московские скорые полностью переоборудуют до конца года

      Воры пробрались в кладовку россиянина и вынесли 20 миллионов рублей

      Сальдо заявил об отсутствии у херсонцев возможности покинуть регион

      Капитан сборной Англии установил рекорд чемпионата Германии

      Стало известно о секретной встрече лидеров ХАМАС в Турции

      Россиянин отпинал установленный на улице символ Z и попал на видео

      Вучич рассказал о результатах выборов в Сербии

      В Россию придет экстремальное тепло

      Россиянина осудили на восемь лет за расправу над сожительницей из ревности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости