Появились кадры с места столкновения школьного автобуса и самосвала в Башкирии
Появились кадры с места столкновения школьного автобуса и самосвала в Башкирии
В сети появились кадры с места столкновения школьного автобуса и самосвала в Башкирии. Их публикует Telegram-канал «112».
На кадрах видно, что автобус после столкновения с большегрузом наполовину оказался в кювете, его передняя часть сильно повреждена из-за аварии. Рядом с автобусом стоит толпа людей.
Авария в Башкортостане произошла в понедельник, 18 декабря, на Алексеевском шоссе в Уфимском районе. Дети ехали в автобусе на экскурсию на карамельную фабрику. В результате пострадали 12 несовершеннолетних и один взрослый.
До этого в Удмуртии произошла авария со школьным автобусом. Тогда пострадали 14 человек, трое из них госпитализированы.