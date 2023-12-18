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11:43, 18 декабря 2023Россия

Появились кадры с места столкновения школьного автобуса и самосвала в Башкирии

Появились кадры с места столкновения школьного автобуса и самосвала в Башкирии

В сети появились кадры с места столкновения школьного автобуса и самосвала в Башкирии. Их публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что автобус после столкновения с большегрузом наполовину оказался в кювете, его передняя часть сильно повреждена из-за аварии. Рядом с автобусом стоит толпа людей.

Авария в Башкортостане произошла в понедельник, 18 декабря, на Алексеевском шоссе в Уфимском районе. Дети ехали в автобусе на экскурсию на карамельную фабрику. В результате пострадали 12 несовершеннолетних и один взрослый.

До этого в Удмуртии произошла авария со школьным автобусом. Тогда пострадали 14 человек, трое из них госпитализированы.

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      Анастасия Шейкина
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