Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:40, 18 декабря 2023Мир

В Израиле заявили о намерении сделать творческое предложение ХАМАС по заложникам

Израиль намерен сделать ХАМАС «очень творческое предложение» по заложникам

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Власти Израиля одобрили переговоры главы разведывательной службы «Моссад» Давида Барнеа с Катаром и Египтом по дальнейшему освобождению заложников. Отмечается, что еврейское государство намерено сделать палестинскому движению ХАМАС некое творческое предложение, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, Барнеа представил политическому руководству страны предложения по возможной сделке, подразумевающую освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, которые будут прорабатываться с посредниками в лице Катара и Египта. Отмечается, что Израиль собирается представить палестинскому движению «очень творческое предложение», которое должно удивить его лидеров.

Ранее стало известно о готовности Израиля и ХАМАС возобновить перемирие в секторе Газа. Также уточнялось, что пока между двумя сторонами остаются разногласия, касающиеся деталей новой сделки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На фоне слухов о конфликте с Зеленским у главнокомандующего ВСУ нашли прослушку. Кто ее установил, выяснить не удалось

      В Пентагоне заявили о дестабилизирующем воздействии КНДР

      Маск призвал человечество заселять другие планеты

      В Израиле заявили о намерении сделать творческое предложение ХАМАС по заложникам

      При ударе по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек

      Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева

      В США заявили о заканчивающихся у Украины танках, военных и снарядах

      На Украине предрекли вымирание городов

      Зеленского упрекнули в трате западных денег вместо заключения мира

      Spotify официально прекратил работу в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости