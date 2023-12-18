В Израиле заявили о намерении сделать творческое предложение ХАМАС по заложникам

Израиль намерен сделать ХАМАС «очень творческое предложение» по заложникам

Власти Израиля одобрили переговоры главы разведывательной службы «Моссад» Давида Барнеа с Катаром и Египтом по дальнейшему освобождению заложников. Отмечается, что еврейское государство намерено сделать палестинскому движению ХАМАС некое творческое предложение, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, Барнеа представил политическому руководству страны предложения по возможной сделке, подразумевающую освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, которые будут прорабатываться с посредниками в лице Катара и Египта. Отмечается, что Израиль собирается представить палестинскому движению «очень творческое предложение», которое должно удивить его лидеров.

Ранее стало известно о готовности Израиля и ХАМАС возобновить перемирие в секторе Газа. Также уточнялось, что пока между двумя сторонами остаются разногласия, касающиеся деталей новой сделки.