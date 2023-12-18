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14:15, 18 декабря 2023Из жизни

Названы четыре признака неверности партнера

Детектив Бонд назвал избегание одним из четырех признаков неверности человека

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Частный детектив из агентства Bond Rees Private Investigations Аарон Бонд назвал четыре признака, по которым можно вычислить неверность партнера. Его слова передает The Sun.

Так, подозревающему партнера в измене человеку необходимо обратить внимание, насколько часто он держит в руках свой телефон. По мнению детектива, изменники всегда носят гаджеты с собой и не позволяют партнерам пользоваться ими, так как опасаются, что их уличат в неверности. Кроме того, такие люди нередко меняют пароли на телефонах. «Также следует посмотреть, как они кладут телефон, когда им не пользуются. Если они кладут его экраном вниз, то, вероятно, они что-то скрывают», — говорит Бонд.

Еще одним признаком возможной неверности партнера детектив назвал избегание общества второй половинки. Бонд заявил, что многие изменники перестают рассказывать партнерам о повседневной жизни, так как вынуждены лгать и скрывать роман на стороне. Чтобы не запоминать все выдуманные факты и не быть пойманными на вранье, они предпочитают отстраняться от вторых половинок.

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Помимо этого, как считает Бонд, изменения либидо партнера может также свидетельствовать о его неверности. С появлением романа на стороне многие люди начинают реже вступать в близость с партнерами. А некоторое, наоборот, чаще занимаются сексом с ними из чувства вины.

Еще один тревожный сигнал в поведении изменника — агрессия в сторону второй половинки. Это связано с тем, что неверные партнеры часто находятся в тревожном состоянии. «А чтобы избавиться от напряжения, которое они чувствуют, они попытаются убедить себя, что проблема в вас, и ни с того ни с сего начинают негативно относиться к вам», — утверждает он.

Ранее мужчины и женщины, пережившие измену, рассказали о главных тревожных звоночках, выдавших неверность партнеров. Многие вспомнили, что изменявшие им партнеры начинали слишком часто отлучаться из дома.

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