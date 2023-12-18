Прокуратура Московской области проверит Wildberries

Baza: прокуратура проверит Wildberries из-за отношений с пунктами выдачи заказов

Прокуратура Московской области проверит маркетплейс Wildberries из-за напряженных отношений с пунктами выдачи заказов, сообщает Telegram-канал Baza. Проверить компанию попросили в АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции).

Сотрудникам ведомства предстоит узнать, выполняет ли компания обязательства, прописанные в стандартах взаимодействия маркетплейсов с пунктами выдачи заказов. В ассоциации считают, что Wildberries может нарушать права своих партнеров.

Как утверждается, компания нередко неоправданно штрафует своих сотрудников без возможности оспорить штраф. Кроме того, споры возникают из-за рейтингов ПВЗ, которые не всегда соответствуют отзывам клиентов. Из-за этого рейтинг пунктов падает, а сотрудник получает штраф.

Ранее, 30 ноября, сообщалось, что Wildberries поднял цену за возврат товара в два раза. Ранее стоимость данной функции составляла от 50 до 100 рублей за одну позицию. В конце ноября возврат непонравившейся покупки вырос до 200 рублей.