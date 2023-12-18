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09:37, 18 декабря 2023Россия

Прокуратура начала проверку после видео с проходящим мост на коленях инвалидом

Амурская прокуратура проверит видео с проходящим мост на коленях инвалидом

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Прокуратура Амурской области начала проверку после публикации видеозаписи, на которой инвалид на коленях переходит мост, чтобы добраться до кружков в Тынде. Об этом пишет РИА Новости.

В местном Telegram-канале ранее появилось видео, на котором женщина, за кадром представляющася матерью мальчика-инвалида, показывает, как ее сын якобы каждый день добирается до кружков и «ползет по мосту», а под ним «доски шевелятся».

«В городе Тында организовано проведение доследственной проверки по публикации в социальных сетях Амурской области о непринятии органами местного самоуправления мер по восстановлению мостового перехода, соединяющего микрорайон Беленький с основной частью города Тынды», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

До этого в Казани 14-летнему ребенку с ДЦП пришлось сползать по ступенькам лестницы в здании суда из-за отсутствия пандусов и помощи. Мать подростка Кирилла судится с властями города, так как ему не выдают жилье. Все четыре заседания проходили на третьем этаже Вахитовского райсуда — переносить слушания на первый этаж суд отказался.

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      Анастасия Шейкина
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