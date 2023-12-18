Проживание в отелях Москвы на Новый год сравнялось по цене с подержанным авто

Проживание в отелях Москвы на Новый год стоит от семи до 800 тысяч рублей

Стоимость проживания в отелях Москвы на Новый год составляет от 7 до 800 тысяч рублей за ночь. При этом бюджетных вариантов размещения в столице почти не осталось, сообщает РИА Новости.

В одной из люксовых гостиниц на Тверской улице агентству сообщили, что с 31 декабря по 7 января можно забронировать четыре двухместных стандартных номера. За ночь с завтраком придется заплатить 190-224 тысячи рублей. Кроме того, в отеле предложили два люкса: «Амбассадор» за 651 тысячу рублей и «Президентский» — за 800 тысяч рублей.

Таким образом, стоимость отдыха в московском отеле на новогодних праздниках сравнялась с ценой подержанного авто. По данным портала Auto.ru, за 800 тысяч рублей можно купить Kia Ceed 2014 года выпуска с пробегом 300 тысяч километров. Столько же стоит Hyuindai Solaris 2015 года с аналогичным пробегом.

Как отмечает источник, в четырехзвездочных отелях Москвы еще остались номера, но их быстро бронируют. При этом свободных мест в «трех звездах» не осталось ни в одной из опрошенных журналистами гостиниц. Почти полностью раскуплены номера и в хостелах. Один из них в районе метро Беговая смог предложить только койку в общем номере за 900 рублей в сутки.

Ранее стало известно, что 38 процентов россиян готовы потратить на новогоднюю поездку до 30 тысяч рублей. При этом только 8 процентов опрошенных путешественников признали, что смогут заплатить за отдых больше 100 тысяч.