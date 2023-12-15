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10:25, 15 декабря 2023Путешествия

Россияне раскрыли траты на новогодние путешествия

«Росгосстрах»: россияне потратят на поездку в Новый год до 30 тысяч рублей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Большинство россиян — 38 процентов — заявили, что готовы потратить на новогоднюю поездку до 30 тысяч рублей. Траты соотечественников на путешествия в праздники раскрыли «Росгосстрах» и сообщество туроператоров России «Большая Страна» в исследовании, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 36 процентов опрошенных заявили, что собираются выделить на поездку в Новый год от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. 18 процентов респондентов приготовились отдать за тур до 100 тысяч рублей, а 8 процентов — свыше 100 тысяч рублей.

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«Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий опрошенные назвали Урал, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Москву, Северный Кавказ и курорты Краснодарского края. Те, кто собирается за границу, в основном поедут в страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузию», — указано в исследовании.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предупредил россиян о подорожании турпоездок на треть в 2024 году. По его словам, если авиасообщение будет расширяться, а конкуренция между авиакомпаниями сохранится, то рост цен на размещение может быть нивелирован подешевевшей перевозкой.

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      Зарина Дзагоева
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