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18:05, 12 декабря 2023Путешествия

Россиян предупредили о подорожании путешествий на треть в 2024 году

АТОР: в 2024 году стоимость путешествий увеличится на 30 процентов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Стоимость путешествий в 2024 году увеличится на 5-30 процентов в зависимости от направления. О подорожании турпоездок на треть предупредил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с «Известиями».

По его словам, если авиасообщение будет расширяться, а конкуренция между авиакомпаниями сохранится, то рост цен на размещение может быть нивелирован подешевевшей перевозкой. Однако главным фактором, который влияет на стоимость путешествий, остается курс рубля, добавил Мурадян.

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Вице-президент АТОР также отметил, что перечень направлений для выездного туризма сильно не изменится. Он пояснил, что летом будет популярна Турция, а зимой — ОАЭ, Таиланд и Египет.

Кроме того, по мнению Мурадяна, в 2024 году увеличится турпоток на Кубу, усилит свои позиции Шри-Ланка и добавятся прямые рейсы во Вьетнам.

Ранее Индия, Бахрейн и Абхазия стали самыми дешевыми направлениями для путешествий на Новый год. Сообщалось, что средняя цена за ночь в индийском отеле составит 5,4 тысячи рублей, в Бахрейне — 5,5 тысячи рублей, в Абхазии — 5,8 тысячи рублей.

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      Марина Черняк
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