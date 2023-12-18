Путин назвал особенности атомного ледокола «Лидер»

Путин заявил, что атомный ледокол «Лидер» будет колоть лед почти без ограничений

Атомный ледокол «Лидер» будет колоть лед почти без ограничений. Такие особенности арктического судна назвал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, ввод в эксплуатацию этого ледокола существенно расширит возможности северного морского пути.

«Ни у кого в мире нет таких судов. Россия единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот», — сказал президент.