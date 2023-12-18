69-я параллель
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18:40, 18 декабря 202369-я параллель

Путин назвал особенности атомного ледокола «Лидер»

Путин заявил, что атомный ледокол «Лидер» будет колоть лед почти без ограничений

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Атомный ледокол «Лидер» будет колоть лед почти без ограничений. Такие особенности арктического судна назвал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, ввод в эксплуатацию этого ледокола существенно расширит возможности северного морского пути.

«Ни у кого в мире нет таких судов. Россия единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот», — сказал президент.

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      Никита Абрамов
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