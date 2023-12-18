Путин раскрыл процент призываемых на срочную службу выпускников колледжей

Путин: только 20 процентов выпускников колледжей призываются на срочную службу

В России только 20 процентов выпускников колледжей призываются на срочную службу. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«У нас выпускников, о которых вы говорите, [по целевому набору] примерно 800 тысяч человек из техникумов, колледжей. Из них только 20 процентов призываются», — пояснил глава государства.

По его словам, даже по призываемым в армию есть определенные правила. Путин пояснил, что министерство промышленности вместе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) составляют списки по профессиям и специальностям, для которых делается исключение по призыву.

По всей стране осенний призыв начался в свою традиционную дату — 1 октября. Согласно указу Владимира Путина, в ходе текущей призывной кампании планируется направить на срочную службу 130 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.