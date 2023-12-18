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19:39, 18 декабря 2023Россия

Путин в шутку пообещал поработать над одним качеством

Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Фадеичев / Reuters

Во время встречи с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата «Профессионалы» президент Владимир Путин в шутку пообещал, что поработает над одним качеством — умением не опаздывать. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

Так глава государства отреагировал на рассказ одной из наставниц, сообщившей, что ей удалось привить своим подопечным это качество, которое она считает особо важным.

«Надо будет поработать с вами отдельно», — пошутил президент.

Ранее Путин в ходе подведения итогов 2023 года пошутил про ситуацию с ценами на яйца в стране. «Я недавно спрашивал министра сельского хозяйства, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. А я ему ответил: вот у граждан наших есть проблемы», — рассказал российский президент.

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