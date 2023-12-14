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14:28, 14 декабря 2023Экономика

Путин пошутил про яйца

Путин: недавно спрашивал у министра сельского хозяйства, как у него с яйцами

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года пошутил про ситуацию с ценами на яйца в стране. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Я недавно спрашивал министра сельского хозяйства, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. А я ему ответил: вот у граждан наших есть проблемы», — пояснил президент.

По словам Путина, подорожание яиц на 40 процентов произошло из-за увеличившегося спроса на относительно дешевый белок, в то время как уровень производства остался прежним. Правительство вовремя не приняло необходимые меры — в результате сбой в работе привел к изменению цен, признался президент.

«Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции предлагают дополнительные поставки. Из Белоруссии предлагают. Решение в рамках Евразийской экономической комиссии принято», — пояснил Путин.

Отвечая на вопрос о подорожании яиц Путин ответил, что сам с удовольствием ест яичницу на завтрак. «В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», — рассказал президент.

Расширение импорта, в частности, из Турции, позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке, и цены на яйца снизятся достаточно быстро, заявил бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

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      Вячеслав Агапов
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