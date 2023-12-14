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14:30, 14 декабря 2023Экономика

Предсказан срок падения цен на яйца в России

Экономист Холод предрек падение цен на яйца в России после Нового года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Цены на яйца после расширения импорта, в частности, из Турции, упадут достаточно быстро, поскольку это позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке. Кроме того, даже без импортной интервенции цены снизятся после Нового года. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

«Импорт можно нарастить быстро: рынок привлекательный, разогретый. Турция расположена недалеко, логистика несложная. С 1 января будут опущены пошлины, сняты технические барьеры, как только это сделают, турки начнут поставки. Ввоз импортного яйца, неважно, по какой цене, создаст качественную конкуренцию, он поможет сбалансировать спрос и предложение», — сказал Холод.

Цены, по словам экономиста, также упадут после Нового года: этот откат традиционен из-за низкого спроса в праздничные дни, люди мало ходят по магазинам.

«В любом случае, если импорт будет большим, то дальше при большом желании продать десяток яиц за 220 рублей не получится. С помощью импортной интервенции можно утихомирить ажиотаж, который очень опасен», — заключил экономист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году розничные цены на куриные яйца в среднем по России выросли на 40 процентов, а в некоторых регионах — в еще большей степени. В качестве главных причин подобной динамики Путин назвал в том числе недостаточные объемы импорта и значительное повышение внутреннего спроса на этот вид продукции.

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      Наталия Белова
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