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14:24, 14 декабря 2023Экономика

Путин рассказал о ценах на яйца

Путин заявил о росте цен на куриные яйца в России на 40 процентов в 2023 году

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2023 году розничные цены на куриные яйца в среднем по России выросли на 40 процентов, а в некоторых регионах — в еще большей степени. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с российским лидером во «ВКонтакте».

Глава государства заявил, что резкий рост цен на куриные яйца в России является актуальной и острой проблемой. В качестве одних из главных причин подобной динамики Путин назвал недостаточные объемы импорта и значительное повышение внутреннего спроса на этот вид продукции.

«Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции предлагают дополнительные поставки. Из Белоруссии предлагают. Решение в рамках Евразийской экономической комиссии принято», — пояснил Путин.

Отсутствие своевременного решения о наращивании импорта куриных яиц из «дружественных» стран он объяснил «сбоем в работе российского правительства». Путин также принес свои извинения за подорожание этого вида продукции и отметил, что «ситуация, вне всякого сомнения, будет улучшаться».

Ранее депутат Сергей Лисовский заявил, что ввезенные из Турции куриные яйца окажутся дороже отечественных. В то же время решение об обнулении таможенных пошлин на ввоз яиц в Россию не приведет к снижению цен на этот вид продукции. Себестоимость привезенного из Турции десятка яиц составит в среднем 120 рублей.

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      Анатолий Акулов
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