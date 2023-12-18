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04:30, 18 декабря 2023Наука и техника

Раскрыт главный вред от мозговых имплантов

Advanced Science: мозговые импланты причиняют вред нервным клеткам

Фото: Emmanuel Foudrot / Reuters

Ученые Университета Голуэя в Ирландии раскрыли главный недостаток мозговых имплантов, которые причиняют вред окружающим нейронам и, таким образом, со временем перестают функционировать вместе с ними. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.

Нейробиологи обнаружили, что клетки мозга очень чувствительны к микродвижениям, связанными с повседневными функциями организма, такими как дыхание или пульс от сердцебиения. Если же в мягкие ткани имплантируется твердое металлическое или пластиковое устройство, то эти микродвижения будут способствовать трению и воспалению нервных тканей вокруг имплантата, что приводит к гибели клеток и рубцеванию.

Чтобы защитить себя, клетки мозга создают заполненный жидкостью пузырь, который предотвращает прямой контакт с инородным телом. Хотя этот пузырь защищает нейроны от повреждений, он не даже устройству исправно работать.

Исследователи также изучили возможные подходы, которые могут предотвратить повреждение тканей и, в конечном итоге, увеличить срок службы и долгосрочное функционирование имплантированных электрических устройств. Например, мозговые импланты могут быть покрыты мягкими гелями, которые уменьшают трение.

Предотвращение рубцевания тканей, окружающих устройство, имплантированное в мозг, имеет решающее значение для разработки интерфейсов мозг-компьютер.

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      Александр Еникеев
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