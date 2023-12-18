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07:03, 18 декабря 2023Забота о себе

Раскрыты лучшие позы для секса после новогоднего застолья

Фото: Unsplash

Эксперт по сексу и отношениям Кейт Мойл подсказала, в каких позах лучше заниматься сексом после сытного новогоднего застолья. Список ее рекомендаций публикует Daily Star.

Мойл отметила, что после обильного праздничного ужина у многих нет настроения заниматься сексом из-за чувства сонливости или беспокойства о том, как выглядит их тело. Однако эксперт уверена, если отбросить сомнения, полный желудок не помешает насладиться интимной близостью. Первой подходящей для такого случая позой Мойл назвала позу «ложки». В этом положении, объяснила эксперт, оба партнера ложатся на бок, мужчина располагается сзади и со спины обнимает женщину. «Это отличная поза для тесного контакта и объятий», — уверена специалистка.

Вторым идеальным вариантом интимной близости, который не потребует чрезмерных усилий, Мойл назвала взаимную мастурбацию с использованием рук или секс-игрушек. Также, по мнению эксперта, комфортно заниматься сексом на полный желудок в позе «догги стайл». Она объяснила, что в этом положении партнеры не давят на животы друг друга и могут регулировать интенсивность движений в зависимости от самочувствия.

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Четвертой подходящей позой Мойл назвала «на краю». По мнению специалистки, эта позиция имеет все преимущества «догги стайла», к тому же партнеры могут смотреть друг другу в глаза и обниматься. Для ее выполнения мужчина усаживается на край кровати и ставит ноги на пол, а женщина садится сверху так, чтобы не соприкасаться с ним животом.

Ранее специалисты компании, продающей интимные товары, назвали позы для страстного секса и крепкого сна после него. По их мнению, успокаивающим эффектом обладают позиции «ложки», «лотос» и «лицом к лицу».

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      Алиса Дмитриева
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