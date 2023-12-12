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07:00, 12 декабря 2023Забота о себе

Названы лучшие позы для чувственного секса и крепкого сна после него

Фото: Orion Production / Shutterstock / Fotodom

Позы «ложки», «лотос» и «лицом к лицу» подходят для чувственного секса и крепкого сна после него, считают специалисты компании, продающей интимные товары. Их мнение об улучшающих сон позициях приводит издание Daily Star.

Одной из таких поз специалисты назвали позицию «ложки». Ритмичные и покачивающие движения, по их мнению, успокаивают, расслабляют и подготавливают тело к крепкому сну.

Еще одна поза, которая позволит партнерам ощутить большую близость друг с другом, — это поза «лотоса», продолжили специалисты. Для ее выполнения, мужчина принимает позу лотоса, а женщина садится сверху и закидывает ноги ему на плечи. По словам специалистов, в таком положении секс получается очень медленным и плавным, что делает его одновременно чувственным и успокаивающим.

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Также создать необходимое для крепкого сна чувство безопасности и комфорта помогут все вариации позы «лицом к лицу», продолжили секс-эксперты. Они указали, что главное в этой позиции — тесная эмоциональная и физическая связь партнеров.

Ранее секс-эксперты назвали необычные позы для незабываемого секса. Одной из них специалисты назвали позу «сбор яблок», суть которой заключается в том, что обнаженная женщина садится в кресло, а мужчина с закрытыми глазами и завязанными за спиной руками должен пытаться заняться с ней оральным сексом.

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      Алиса Дмитриева
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