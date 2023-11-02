Названы необычные позы для незабываемого секса

Поза ведьмы и взаимная мастурбация способны сделать секс незабываемым, утверждают специалисты компании, продающей интимные товары. Их мнение о необычных позициях приводит издание Daily Star.

Одной из таких поз специалисты назвали позу «сбор яблок». Ее суть заключается в том, что обнаженная женщина садится в кресло, а мужчина с закрытыми глазами и завязанными за спиной руками должен пытаться заняться с ней оральным сексом.

Кроме того, они рекомендовали технику оттягивания оргазма. Она подразумевает, что один из партеров делает паузу, когда второй близок к кульминации. После этого он начинает все сначала. В этой сексуальной игре можно использовать повязки для глаз и секс-игрушки, добавили эксперты.

Еще одной техникой, которая поможет сделать секс ярче, по мнению специалистов, может стать взаимная мастурбация. Для этого нужно расположиться в позе 69, но на боку. Вместо рта можно использовать руки и секс-гаджеты.

Эксперты также рекомендовали тем, кто хочет разнообразить интимную жизнь, попробовать позу ведьмы. Для этого мужчине нужно лечь на спину на узкую скамейку или тренажер. Женщина же должна сесть на него сверху. Специалисты уточнили, что, если мужчина обладает хорошей физической силой, он может обойтись и без скамейки: вместо этого он может встать в так называемую позу краба — опереться ну руки и ноги стоя лицом вверх.

Ранее секс-коуч Джордан Грей перечислил три условия яркого секса. Одним из них он назвал достаточный отдых.