Названы три условия яркого секса

Личные границы и разумный подход к работе и отдыху — одно из условий счастливой интимной жизни, заверил секс-коуч Джордан Грей. Условия, необходимые для яркого секса, он назвал в статье для The Good Men Project.

Грей предупредил, для активной сексуальной жизни требуется много энергии. Сохранить ее возможно только одним способом: расставлять приоритеты и личные границы. «Если вы постоянно работаете сверхурочно, играете роль спасателя коллег, изматываете себя, то у вас попросту не останется сил на партнера, — объяснил эксперт. — Поэтому не берите на себя лишнюю нагрузку, сохраняя энергию для спальни».

Также для яркого секса важно умение озвучивать свои желания, продолжил Грей. Если этого не делать, сексуальная жизнь пострадает, предупредил он, добавив, что сам факт обсуждения тайных желаний может быть весьма эротичным.

Даже если раз в месяц выделять время на доверительную беседу с партнером, вы заметите, насколько изменятся ваши интимные отношения. Поинтересуйтесь у любимого человека, как он относится к вашей сексуальной жизни в последнее время, есть у него желания, которые он хотел бы в ближайшее время реализовать Джордан Грей секс-коуч

Любовь и щедрость — также необходимые условия для яркой сексуальной жизни, заверил Грей. Он посоветовал заниматься сексом регулярно, при этом ощущая эмоциональную связь с партнером и щедро даря ему любовь.

«Секс, как сад, за которым с любовью ухаживают месяцами. Если вы вложите в отношения душу, то ваша сексуальная жизнь будет процветать», — резюмировал эксперт.

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