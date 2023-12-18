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20:42, 18 декабря 2023Ценности

Регина Тодоренко после похудения снялась в откровенном наряде

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко после похудения снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует в платье красного цвета, оформленном сияющими пайетками, глубоким декольте и двумя вырезами по бокам. При этом в качестве украшений она выбрала два массивных браслета, а также сделала объемную прическу.

«Как же я рада, что скинула лишние килограммы. Честно скажу, мне было нелегко! Я довольна своим внешним видом!» — подписала звезда пост.

Ранее Регина Тодоренко раскрыла свой вес после похудения. Инфлюэнсерша призналась, что достигла желаемых результатов. По ее словам, в настоящий момент она весит 55 килограммов.

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      Карина Черных
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