Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:24, 18 декабря 2023Россия

Россиянин отпинал установленный на улице символ Z и попал на видео

Красноярец попытался свалить установленный в городе символ Z и попал на видео

Житель Красноярска попытался свалить установленный на одной из улиц символ спецоперации и попал на видео. Ролик с его участием опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах мужчина с бутылкой в руке поднимается на постамент, на котором установлена каркасная конструкция в виде буквы Z, и пинает его. Затем россиянин ставит бутылку и пытается обеими руками повалить Z. Когда у него это не получается, горожанин наносит еще несколько ударов.

Попавшего на видео красноярца задержали. Свой поступок 24-летний мужчина объяснил тем, что был пьян.

Ранее похожий случай произошел в Белгороде, где мужчина попытался сжечь установленную на улице букву Z. Он поджег светившуюся в темноте конструкцию и скрылся.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыто число ликвидированных в бою с российскими пограничниками диверсантов

      Все московские скорые полностью переоборудуют до конца года

      Воры пробрались в кладовку россиянина и вынесли 20 миллионов рублей

      Сальдо заявил об отсутствии у херсонцев возможности покинуть регион

      Капитан сборной Англии установил рекорд чемпионата Германии

      Стало известно о секретной встрече лидеров ХАМАС в Турции

      Россиянин отпинал установленный на улице символ Z и попал на видео

      Вучич рассказал о результатах выборов в Сербии

      В Россию придет экстремальное тепло

      Россиянина осудили на восемь лет за расправу над сожительницей из ревности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости