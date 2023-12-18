Россиянин отпинал установленный на улице символ Z и попал на видео

Красноярец попытался свалить установленный в городе символ Z и попал на видео

Житель Красноярска попытался свалить установленный на одной из улиц символ спецоперации и попал на видео. Ролик с его участием опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах мужчина с бутылкой в руке поднимается на постамент, на котором установлена каркасная конструкция в виде буквы Z, и пинает его. Затем россиянин ставит бутылку и пытается обеими руками повалить Z. Когда у него это не получается, горожанин наносит еще несколько ударов.

Попавшего на видео красноярца задержали. Свой поступок 24-летний мужчина объяснил тем, что был пьян.

Ранее похожий случай произошел в Белгороде, где мужчина попытался сжечь установленную на улице букву Z. Он поджег светившуюся в темноте конструкцию и скрылся.