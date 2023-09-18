Россиянин поджег установленную на улице букву Z и попал на видео

В Белгороде мужчина захотел сжечь установленный на улице знак Z и попал на видео

В Белгороде мужчина поджег установленную на улице букву Z и попал на видео. Кадры с места событий опубликовало издание Baza в Telegram.

На снятом камерой наблюдения ролике мужчина приближается к светящейся в темноте конструкции в виде Z, высота которой составляет несколько метров, затем поджигает ее и удаляется.

Занялся пожар, но стал быстро угасать, не охватив и половины конструкции. Подсветка не перестает работать на всем протяжении видео. В это время заметившие пламя автомобилисты стали тушить огонь.

Мэр города Валентин Демидов заявил, что Z практически не пострадала. Неизвестного поджигателя ищут.

Буква Z стала одним из символов специальной военной операции (СВО). Такие тактические обозначения, наряду с V и O, были нанесены на российскую военную технику и экипировку военнослужащих. На Украине, а также в Молдавии, Литве и Эстонии символы V и Z запретили.

Ранее в Воронеже суд арестовал мужчину, напавшего на подростков с Z-символикой. Перед этим в сети было опубликовано видео, на котором россиянин срывает с ребенка нашивки с символикой СВО.