Верховная Рада запретила символы V и Z

Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете символов V и Z

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о запрете символов V и Z. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата парламента Ярослава Железняка.

Список принятых парламентом документов депутат опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, во втором чтении был принят закон, запрещающий символику, используемую «вооруженными силами оккупанта против Украины».

14 апреля парламент Молдавии в финальном, третьем чтении одобрил запрет символов V и Z, а также георгиевской ленты. Документ предусматривает ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование предметов с указанной символикой.

Запрет на символы V и Z ранее также приняли власти Литвы и Эстонии.