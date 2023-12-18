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07:30, 18 декабря 2023Путешествия

Россиянин побывал в Монголии и удивился игре с верблюдами и быками

Фото: Victor He / Unsplash

Российский тревел-блогер побывал в Монголии и удивился местной спортивной игре, в которой принимают участие верблюды и быки. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в Монголии в поло играют верхом на верблюдах. По его словам, правила там такие же, как в классической версии игры: нужно с помощью специальной клюшки на длинной палке загнать мяч в ворота противника.

«Быстрые стремительные проходы здесь практически невозможны, так как все действо происходит на массивных животных. И 70 процентов действа на площадке — толкотня и свалки. Так что соревнование больше похоже на регби или американский футбол», — рассказал путешественник.

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Турист добавил, что в стране есть и более экзотическая вариация игры в поло — на лохматых быках. «Хорошо, хоть рога игровым быкам срезают, иначе спорт превращался бы в полноценный реслинг. Хотя это и так уже реслинг», — ужаснулся россиянин, добавив, что участники игры носят норковые шапки-ушанки и модные солнцезащитные очки.

Ранее этот же тревел-блогер проехал по Монголии на машине, удивился плохому состоянию местных дорог и назвал их «полной жестью». По словам путешественника, на большей территории страны люди до сих пор ездят по полевым и степным дорогам.

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      Марина Черняк
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