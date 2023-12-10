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14:01, 10 декабря 2023Путешествия

Россиянин побывал в Монголии и назвал местные дороги «полной жестью»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский тревел-блогер побывал в Монголии, проехал по стране на машине, удивился плохому состоянию местных дорог и назвал их «полной жестью». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

«Просто для понимания: до последних лет в стране вообще было всего три полноценных асфальтированных трассы. Но даже их сложно было назвать современными, настолько они выглядели дорогами из 70-х: узкие, с трещинами и ямами, с обкрошившимися краями, часто без обочин, с поплывшим местами асфальтом и буграми из-за погодных условий», — пояснил путешественник.

Автор публикации добавил, что в последнее время ситуация немного улучшилась. По его словам, китайцы, заинтересованные в монгольских полезных ископаемых, начали строить и другие дороги в направлении своей страны, поэтому в юго-западной и юго-восточной частях Монголии появилась асфальтированная дорожная сеть.

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Блогер отметил, что на всей остальной территории страны люди до сих пор ездят по полевым и степным дорогам.

«Кто-то попытается сказать, что и у нас таких дорог полно, ничего в этом нет особенного, просто полевая дорога. Но дело в том, что в Монголии эта полевая дорога — обычная дорога. Нанесенная на карту, имеющая номер и не имеющая других альтернатив», — написал россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер сходил в Монголии в ресторан и назвал его «жесткой столовой». Он пояснил, что на вывеске заведения было написано «Ресторан», хотя, по его словам, из открытой двери «мощно разило столовкой».

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      Марина Черняк
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