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05:30, 18 декабря 2023Путешествия

Россиянин поехал к пирамидам в Египте и пожаловался на верблюжьи фекалии

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Российский турист побывал в Египте, поехал на экскурсию к пирамидам в Каир и признался, что его ожидания не совпали с реальностью. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тинькофф Журнал».

Путешественник пожаловался, что, во-первых, двенадцатичасовая дорога из Шарм-эш-Шейха в Каир была утомительной. Во-вторых, его разочаровала атмосфера у пирамид. Россиянин отметил, что там не было «никакой сакральности».

«Толпы народа ходили взад-вперед. Кое-где валялся мусор: пустые бутылки, упаковки. Приходилось внимательно смотреть под ноги, потому что повсюду были верблюжьи фекалии. Полно зевак из числа местных, некоторые подбегали и предлагали показать место, откуда получатся хорошие фото. Естественно, не бесплатно», — рассказал он.

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Турист также пояснил, что проникнуться мыслью о том, что это место, где бывали Александр Македонский, Клеопатра и Юлий Цезарь, ему не удалось. По его словам, впечатления испортили усталость от длительной поездки, обилие туристов и местных «разводил».

«Думаю, ожидания не совпали с реальностью, потому что пирамиды находятся в черте Каира. Там такая же атмосфера, как в городе: шумно, суетно, грязно. Возможно, будь они где-нибудь посреди пустыни, мы бы получили совсем другой опыт пребывания в историческом месте», — предположил читатель портала.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Каире и была разочарована этим городом. По словам путешественницы, возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы, которые пытаются обмануть буквально на каждом шагу.

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      Марина Черняк
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