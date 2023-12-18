Россиянина осудили на восемь лет за расправу над сожительницей из ревности

На Сахалине осудили на 8 лет мужчину, забившего до смерти подругу из ревности

В Сахалинской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 39-летнего ранее судимого местного жителя за расправу над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в марте мужчина выпивал с сожительницей дома. Они поссорились из-за ревности, тогда осужденный стал избивать потерпевшую ногами и руками по голове и телу. Она получила закрытую тупую травму грудной клетки с переломом ребер, ссадины, ушибы и кровоподтеки. Женщина не выжила.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области мужчина изрезал своего знакомого.