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16:03, 18 декабря 2023Мир

Россиянина Тордена заключили под стражу за военные преступления

Helsingin Sanomat: суд Хельсинки заключил под стражу россиянина Тордена

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Суд Хельсинки заключил под стражу гражданина России Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский) по подозрению в совершении военных преступлений с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Ожидается, что суд вынесет обвинение Тордену до 31 мая 2024 года. До тех пор подозреваемый будет пребывать под стражей в тюрьме Вантаа в Хельсинки.

Ранее финский суд отказал Украине в выдаче Тордена. Украинская сторона обвиняет россиянина в терроризме из-за участия в военных действиях в Донбассе как лидера диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». 8 декабря суд постановил освободить его из-под стражи, однако позднее он был вновь задержан пограничниками.

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      Глеб Бажуткин
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