Суд Финляндии отказал Украине в выдаче гражданина России Тордена

HS: Верховный суд Финляндии постановил освободить гражданина РФ Петровского

Суд Финляндии отказал Украине в выдаче гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) и постановил немедленно освободить его. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Причиной отказа стали условия в украинских тюрьмах. Европейский суд по правам человека установил, что они нарушают третью статью Конвенции по правам человека, согласно которой никто не может подвергаться пыткам, обращению или наказанию бесчеловечным или унижающим достоинство образом.

По мнению Верховного суда, Тордену будет угрожать унижающее достоинство обращение, если его экстрадируют на Украину. «Кроме того, поступали сообщения о пытках и насилии, в том числе, в отношении лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Россией», — отмечается в публикации.

Адвокат россиянина Наталья Мальгина сообщила РИА Новости, что получила решение Верховного суда и направляется забрать Тордена из тюрьмы.

В октябре власти Украины направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена, который до смены паспорта носил имя Ян Петровский и является гражданином России.

Тордену инкриминировали участие в террористической группировке в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Полагая, что в стране розыска его ждут пытки и «бесчеловечное обращение», он запросил убежище в Финляндии. Представители Тордена утверждают, что участие в событиях в Луганской народной республике (ЛНР) стало поводом для его преследования не только на Украине, но и в Норвегии, где его лишили вида на жительство и установили запрет на въезд в шенгенскую зону.