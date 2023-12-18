Россиянка едва не умерла из-за камней-гигантов в мочевом пузыре

Жительнице Подмосковья удалили из мочевого пузыря два камня размером с апельсин

В Электростали Московской области врачи удалили женщине из мочевого пузыря два камня-гиганта, из-за которых та едва не умерла. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

Согласно информации ведомства, 50-летняя жительница Подмосковья обратилась к врачам с жалобами на невыносимую боль в пояснице, которую она терпела на протяжении пяти лет. Россиянка также сообщила, что ранее ей диагностировали хронический цистит.

Врачи провели женщине комплексное обследование и обнаружили в ее мочевом пузыре отложения солей и минералов размером с крупный апельсин. Пациентке провели экстренную операцию, в ходе которой удалили беспокоившие ее камни-гиганты.

«Хирургическое вмешательство проводилось с техническими сложностями, связанными с выраженной подкожно-жировой клетчаткой и спаечным процессом в брюшной полости. Мы извлекли два огромных камня из полости мочевого пузыря, один из которых достиг размера 8,5 сантиметра, другой — 5,5. Операция прошла успешно», — сообщила врач-уролог Ольга Чежина.

Сейчас женщина находится под наблюдением врачей. Она чувствует себя хорошо и уже может самостоятельно ходить.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал две самые опасные для здоровья диеты. Одной из них является популярная диета Пьера Дюкана, которая может спровоцировать подагру, а также камни в желчном пузыре и почках из-за большой концентрации белка.