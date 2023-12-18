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13:41, 18 декабря 2023Россия

Россиянки попали в полицию из-за фотосессии с «задержанием» на Красной площади

На Красной площади в Москве задержали женщин из-за фото в шубе и форме полиции

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На Красной площади в Москве задержали двух женщин, которые устроили фотосессию с использованием полицейской формы в качестве реквизита. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, россиянки вдохновились трендом Slavic girl из соцсетей, следуя которому женщины фотографируются в пышных славянских образах: пуховых и меховых платках и шубах. Днем 17 декабря задержанные решили сымитировать задержание участницы такой фотосессии на Красной площади, для чего одна из них надела полицейскую форму.

В результате женщин задержали настоящие полицейские, пишет канал. На них составили протоколы по административным статьям о нарушении порядка проведении акций и о незаконном ношении формы правоохранительных органов.

Ранее полиция также задержала на Красной площади россиянку Гулину Науманн, которая устроила фотосессию с 14 килограммами икры. До задержания москвичка успела снять, как позирует в меховой шапке и шубе, намазывая икру из большого контейнера на хлеб. Затем к блогерше и ее помощнице подошли правоохранители и забрали в отделение.

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      Константин Лысяков
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