Россиянку задержали с тремя килограммами наркотиков

Под Саратовом задержали женщину, планировавшую сбывать наркотики

В Саратовской области задержали 38-летнюю местную жительницу, планировавшую сбывать наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России.

По данным ведомства, полицейские остановили машину подозреваемой в рамках реализации оперативной информации. В салоне заметили свертки с мефедроном на три килограмма. Тогда женщина призналась, что запрещенные вещества купила в интернете: часть забрала в Тульской области, а часть — в Калужской. Она планировала сбыть наркотик в Саратове через тайники.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

Ранее стало известно, что во Владимирской области суд приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего младшего судебного пристава отделения судебных приставов Гусь-Хрустального района УФССП России, сбывающего психотропные вещества.

