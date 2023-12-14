Бывшего российского судебного пристава осудили на 11 лет за оборот наркотиков

В Гусь-Хрустальном дали 11 лет бывшему судебному приставу за оборот наркотиков

Во Владимирской области суд приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего младшего судебного пристава отделения судебных приставов Гусь-Хрустального района УФССП России, сбывающего психотропные вещества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере), ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение и хранение наркотического средства»), части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение и хранение наркотического средства») и части 3 статьи 30, пункту г части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с мая по июнь осужденный через интернет покупал психотропное вещество и делал закладки в городе. Кроме того, он приобрел наркотики и хранил их в своей квартире. Его удалось задержать во время очередной «закладки», вещество из 15 тайников было изъято.

Отмечается, что бывший пристав признал вину