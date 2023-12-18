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10:47, 18 декабря 2023Культура

Российские артисты массово слегли с гриппом после новогодних концертов

Долина и другие артисты массово слегли с гриппом после новогодних концертов

Фото: Unsplash

Российские артисты массово слегли с гриппом после съемок новогодних концертов «Песни года — 2023» и «Жары». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В числе заболевших оказались певица Лариса Долина, телеведущая Лера Кудрявцева со своей командой, а также группа «Раса». По словам организаторов, 2 декабря во время съемок «Песни года» каждый второй артист кашлял и чихал, а многие вообще не скрывали того факта, что заболели. Аналогичная ситуация произошла 11 декабря на «Жаре».

По мнению независимых медиаменеджеров, многие звезды сейчас скрывают свое болезненное состояние, чтобы не спугнуть заказчиков в период новогодних концертов и самых дорогостоящих корпоративов за весь год.

Ранее стало известно, что неизвестные избили заместителя министра транспорта Подмосковья Дмитрия Минченко на концерте Басты в Барвихе.

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      Анастасия Астахова
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