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10:54, 18 декабря 2023Путешествия

Российский самолет с пассажирами на борту приготовился к аварийной посадке

Летевший в Ереван самолет приготовился к аварийной посадке в Москве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российский самолет с пассажирами на борту приготовился к аварийной посадке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в Ереван воздушным судном в понедельник, 18 декабря. У лайнера отказала передняя стойка шасси.

Отмечается, что самолет собирается приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.

UPD: Воздушное судно совершило успешную посадку в московской авиагавани.

Ранее в декабре сообщалось, что самолет авиакомпании S7 Airlines экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. Практически сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей.

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      Фариза Бацазова
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