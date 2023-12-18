Российский самолет с пассажирами на борту приготовился к аварийной посадке

Летевший в Ереван самолет приготовился к аварийной посадке в Москве

Российский самолет с пассажирами на борту приготовился к аварийной посадке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в Ереван воздушным судном в понедельник, 18 декабря. У лайнера отказала передняя стойка шасси.

Отмечается, что самолет собирается приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.

UPD: Воздушное судно совершило успешную посадку в московской авиагавани.

Ранее в декабре сообщалось, что самолет авиакомпании S7 Airlines экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. Практически сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей.