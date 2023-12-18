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07:59, 18 декабря 2023Россия

Сальдо оценил возможность восстановления Каховской ГЭС

Сальдо: восстановить Каховскую ГЭС возможно, проект сохранился в архивах

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) можно восстановить благодаря сохранившимся архивным документам и современным технологиям. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

«Проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась, (...) от нее можно оттолкнуться и опереться уже на современные условия, сделать Каховскую плотину и все те конструкции, которые были на ней», — сообщил он.

Глава региона считает, что восстановить плотину удастся быстрее, чем в советские времена, в том числе за счет имеющихся технологий. Сначала нужно будет провести геодезические замеры, изучить и провести техническое обследование сохранившихся там конструкций — впоследствии можно будет приступить к проектированию.

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      Анастасия Шейкина
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