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18:28, 18 декабря 2023Экономика

Европа усилила ограничения против российской торговли

Совет ЕС усилил импортно-экспортный контроль и ограничения против России

Фото: Unsplash

В рамках 12-го пакета санкций Совет Евросоюза усилил ограничения против российской торговли. Перечень санкций приводит пресс-служба организации.

В черный список объединения включили 29 юридических лиц, для них ужесточат поставки товаров и технологий, которые могут использоваться в производстве вооружений и оборонном секторе. Некоторые из этих компаний зарегистрированы в третьих странах и помогают России обходить торговые ограничения, а также участвуют в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Импортно-экспортный контроль за ними существенно усилят.

«В 12-м пакете мы предлагаем внушительный список новых лиц, попавших под санкции, и экономические меры, которые еще больше ослабят военную машину России», — пояснил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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В рамках нового пакета ограничений Евросоюз расширил список запрещенных товаров, которые могут способствовать развитию российского ВПК. В него включили химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и сервоприводы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), станки и запчасти для оборудования. Кроме того, объединение дополнительно решило ограничить импорт российских чугуна, медной и алюминиевой проволоки, а также труб на сумму в два миллиарда евро в год. Также страны договорились о запрете на поставки российского сжиженного углеводородного газа (СУГ) с переходным периодом длительностью 12 месяцев.

12 декабря США расширили санкционный список из иностранных компаний и физлиц, которых подозревают в помощи России по обходу санкций. В обновленный перечень вошли более чем 250 фирм и частных предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Китая. Их обвиняют в поставках высокотехнологичной продукции двойного назначения, которую Россия может использовать в военных целях. По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, такое расширение санкционного списка поможет «сжать тиски» в отношении поставщиков и сократить экспорт в Россию технологий, в которых страна «отчаянно нуждается для наращивания и поддержания своей военно-промышленной базы».

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      Вячеслав Агапов
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