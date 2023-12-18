Канцлер Германии Шольц заболел коронавирусом

Канцлер Германии Олаф Шольц заболел коронавирусом. Об этом политик заявил на своей официальной странице в социальной сети X.

«Это явно не тот сюрприз, который меня обрадовал. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски. При незначительных симптомах я рассчитываю на протекание болезни в легкой форме», — говорится в сообщении канцлера.

Шольц отметил, что будет продолжать работать, но только за столом в своем кабинете.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза выбросили 215 миллионов доз вакцины от COVID-19 на сумму около четырех миллиардов евро. Отмечается, что Германия избавилась от наибольшего количества препарата, а именно от 83 миллионов доз.