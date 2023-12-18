Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 18 декабря 2023Мир

Шольц заболел коронавирусом

Канцлер Германии Шольц заболел коронавирусом

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заболел коронавирусом. Об этом политик заявил на своей официальной странице в социальной сети X.

«Это явно не тот сюрприз, который меня обрадовал. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски. При незначительных симптомах я рассчитываю на протекание болезни в легкой форме», — говорится в сообщении канцлера.

Шольц отметил, что будет продолжать работать, но только за столом в своем кабинете.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза выбросили 215 миллионов доз вакцины от COVID-19 на сумму около четырех миллиардов евро. Отмечается, что Германия избавилась от наибольшего количества препарата, а именно от 83 миллионов доз.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Возможно, Венгрия создаст больше проблем» В ЕС задумались о спецмерах ради согласования нового пакета помощи Украине

      Бразилия захотела увидеть Путина на саммите G20

      В Европе начали расследование против соцсети X

      Роспотребнадзор опроверг информацию о пандемии микоплазменной инфекции

      Популярный комик высказался об уехавших россиянах

      Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

      Туристы соврали о похищении в попытке выманить у родителей деньги на отпуск

      Влияние магнитных бурь на человека и природу оценили

      В Москве побит рекорд по высоте сугробов

      Ледяные дожди оставили жителей российского города без света

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости