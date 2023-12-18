Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:54, 18 декабря 2023Среда обитания

Раскрыт необычный способ увеличить комнату

Дизайнер Тычино: визуально увеличить комнату помогут шторы

Фото: Josh Hemsley / Unsplash

Шторы помогут сделать потолки выше и визуально увеличить площадь комнаты. Необычный способ сделать жилье более просторным раскрыла дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

Хитрость заключается в том, чтобы разместить шторы под потолком. При этом ткань должна доходить до пола. Лучше всего продумать этот момент перед ремонтом или установкой натяжных потолков — например, сразу предусмотреть нишу для скрытого карниза. «В этом случае вам удастся создать впечатление, будто бы гардины спускаются с самого потолка», — рассказала эксперт.

Если ремонтные работы уже завершены, то можно просто повесить штангу настолько высоко, насколько это возможно. «Кстати, подумайте над тем, чтобы заменить карниз на модель того же цвета, что стены или потолок — так он будет еще более незаметным», — посоветовала Тычино.

Дизайнер также рекомендовала выбирать шторы из легких материалов, так как бархатные или велюровые портьеры будут визуально уменьшать помещение.

Ранее россиянам рассказали, что законно увеличить квартиру можно, присоединив к комнате балкон или кладовку — это может добавить к площади жилья от трех до восьми квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин упростил получение паспорта России для граждан трех стран

      Полиция назвала источник угроз семье оставившего послание на стене дома солдата

      Журналист съел пенис и тестикулы и описал вкус

      ЕС ввел санкции против сына Медведева

      Российская гимнастка сравнила внутренние и международные турниры

      В квартире «Пухляша из клипа Little Big» начались следственные действия

      Стало известно о трудностях ВСУ при наборе бойцов в армию

      Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь. Почему таинственный победитель стал отшельником?

      Названы плачевные последствия флирта с коллегой

      Украина отказалась от участия в переговорах по Приднестровью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости