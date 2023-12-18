Раскрыт необычный способ увеличить комнату

Дизайнер Тычино: визуально увеличить комнату помогут шторы

Шторы помогут сделать потолки выше и визуально увеличить площадь комнаты. Необычный способ сделать жилье более просторным раскрыла дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

Хитрость заключается в том, чтобы разместить шторы под потолком. При этом ткань должна доходить до пола. Лучше всего продумать этот момент перед ремонтом или установкой натяжных потолков — например, сразу предусмотреть нишу для скрытого карниза. «В этом случае вам удастся создать впечатление, будто бы гардины спускаются с самого потолка», — рассказала эксперт.

Если ремонтные работы уже завершены, то можно просто повесить штангу настолько высоко, насколько это возможно. «Кстати, подумайте над тем, чтобы заменить карниз на модель того же цвета, что стены или потолок — так он будет еще более незаметным», — посоветовала Тычино.

Дизайнер также рекомендовала выбирать шторы из легких материалов, так как бархатные или велюровые портьеры будут визуально уменьшать помещение.

Ранее россиянам рассказали, что законно увеличить квартиру можно, присоединив к комнате балкон или кладовку — это может добавить к площади жилья от трех до восьми квадратных метров.