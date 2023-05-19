Россиянам назвали законный способ увеличить квартиру

Юрист Кудерко: законно увеличить квартиру можно, присоединив к ней балкон или кладовку

Законно увеличить площадь квартиры россияне могут, присоединив к комнате балкон или кладовку. Безопасные способы сделать жилье более просторным назвала юрист Елена Кудерко, пишет «Прайм».

Такая перепланировка, по мнению эксперта, добавит площади квартиры от трех до восьми квадратных метров. Если говорить о кладовках, то такие помещения, как правило, не имеют капитальных перегородок, поэтому ремонт не должен вызвать дополнительных трудностей.

Кроме того, по словам Кудерко, коридор квартиры можно увеличить за счет лестничной клетки, однако для этого нужно будет провести общее собрание жильцов, на котором все одобрят уменьшение площади общедомового имущества. Аналогичным способом должен решаться вопрос присоединения части чердака или подвала, уточнила юрист.

Обладателям квартир с высокими потолками эксперт предложила создать антресоль и поместить туда рабочую зону или спальню. Кроме того, расширить пространство можно за счет переноса внутренних перегородок квартиры.

Кудерко отметила, что при этом стоит помнить о ряде правил. Так, нельзя переносить «мокрые точки» (трубы водоснабжения, канализацию) — они должны оставаться друг под другом по стояку многоквартирного дома. Кроме того, необходимо подготовить проект переустройства и согласовать его с местной администрацией. В большинстве случаев специалисты попросят оставить на месте несущие стену или потребуют их существенного укрепления. Завершающим этапом должен стать осмотр квартиры после перепланировки кадастровым инженером. Состоявшиеся изменения впоследствии должны быть внесены в реестр недвижимости, заключила Кудерко.