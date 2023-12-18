Силуанов раскрыл ключевых торговых партнеров России

Силуанов: на азиатские страны приходится почти 60 % российского экспорта

В настоящее время азиатские страны являются ключевыми торговыми партнерами России. На их долю приходится почти 60 процентов российского экспорта, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости.

Россия продолжает активно диверсифицировать географию поставок собственной продукции. За последнее время роль азиатских стран в структуре российского экспорта выросла вдвое. При этом ключевую роль в переориентации российских поставок играет Китай, уточнил министр финансов.

«Во многом в товарообороте [России с азиатскими странами] первое место занимает внешний торговый оборот с КНР», — заключил Силуанов в ходе выступления на форуме «Девятый Финансовый диалог России и Китая».

О росте товарооборота России и Китая аналитики Главного таможенного управления КНР заявляли еще в начале ноября. Тогда эксперты ведомства сообщили о росте объемов двусторонней торговли до 196,48 миллиарда долларов в денежном выражении.

Однако по этому показателю РФ все еще сильно не дотягивает до ключевых экономических партнеров азиатской страны. Лидерство по объемам двусторонней торговли с КНР по итогам первых десяти месяцев 2023 года сохранили государства АСЕАН (747,3 миллиарда долларов), в топ-3 также вошли Евросоюз (655,2 миллиарда) и США (550,7 миллиарда).