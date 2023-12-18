В Кремле описали ситуацию с яйцами фразой «слава богу, это увенчалось успехом»

В Кремле назвали небыстрое снижение цен на яйца естественным процессом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал небыстрое снижение цен на яйца и курятину естественным процессом. Его цитирует РИА Новости.

В отрасли был очевиден кризис, отметил Песков, поэтому власти решили освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины куриные яйца, ввозимые в Россию. Также правительство начало взаимодействие с другими странами, чтобы за счет импорта насытить рынок и тем самым «обратить цены в траекторию снижения». Эффект от сложившейся ситуации Песков описал фразой «слава богу, это увенчалось успехом»

По словам пресс-секретаря, взаимодействие профильных ведомств для снижения цен на яйца началось еще до прямой линии президента. Правительство и Минсельхоз «энергично работали», однако рынок продуктов достаточно подвижный, и моментально добиться сокращения стоимости невозможно.

«Есть определенная емкость рынка, процесс насыщения, инерция. Товар поступает в опт, пока опт отразится на рознице, проходит время. Поэтому это тоже вполне естественные процессы», — объяснил он.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев пообещал, что партии куриных яиц, не обложенные импортными пошлинами, поступят в Россию через две-три недели. Эта мера должна скорректировать цены на яйца внутри страны, отметил он. Также министр указал, что в ближайшие дни в Россию должны прибыть яйца из Азербайджана. Также ЕЭК разрешила беспошлинный ввоз яиц из Ирана.