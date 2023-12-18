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08:00, 18 декабря 2023Из жизни

Топ-менеджер сделал свою помощницу секс-рабыней

Фото: Kuznechik / Shutterstock / Fotodom

Бывшего топ-менеджера американской ИТ-компании обвинили в том, что он сделал свою помощницу секс-рабыней. Об этом сообщает издание The Mercury News.

В октябре из компании Tradeshift был уволен исполнительный директор Кристиан Лэннг. Вскоре стало известно о судебном иске, поданном против него бывшей помощницей. Она заявила, что Лэннг заставил ее подписать «контракт рабыни» и несколько месяцев истязал и насиловал ее.

Контракт предписывал помощнице заниматься с начальником сексом, одеваться «женственно, желательно в юбки, платья и чулки», носить ошейник и следить за тем, чтобы ее вес составлял не менее 59 и не более 70 килограммов. Результаты еженедельного взвешивания заносились в электронную таблицу, за которой следил Лэннг.

Рабыне следует всегда быть готовой к сексу с хозяином и никогда не отказывать ему даже в тех случаях, когда на ней нет ошейника. Всякий раз, встречаясь с хозяином наедине в первый раз за день, нужно вставать на колени и спрашивать, что она может для него сделать

из контракта рабыни, составленного Кристианом Лэннгом
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В иске утверждается, что после перенесенного за время работы в Tradeshift женщина страдала от болей и посттравматического стрессового расстройства. Ей пришлось потратить сотни тысяч долларов на медицинскую и психиатрическую помощь.

Кристиан Лэннг отверг обвинения, выдвинутые бывшей помощницей.

Ранее сообщалось, что американского музыканта Уилла Фрэнсиса, более известного как Уилльям Контрол, обвинили в создании секс-секты. По словам нескольких женщин, он издевался над ними, «клеймил» татуировками со своими инициалами, а также заставлял своих сексуальных партнеров, которых называл «рабами», подписывать различные договоры собственной кровью.

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      Олег Парамонов
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