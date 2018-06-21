Секс-рабыни эмо-музыканта в красках описали его унизительные действия

Американского музыканта Уилла Фрэнсиса, более известного как Уилльям Контрол, обвинили в создании секс-секты. Об этом пишет Daily Beast.

По словам нескольких женщин, бывший фронтмен эмо-группы Aiden издевался над ними, «клеймил» их татуировками с его инициалами, а также заставлял своих сексуальных партнеров, которых называл «рабами», подписывать различные договоры собственной кровью.

«Мое тело принадлежит Ему, Он может пользоваться им как пожелает, и я никогда не буду возражать против каких-либо действий, которые Он решит совершить со мной или захочет, чтобы я совершила с Ним. Нет никаких ограничений по количеству боли, которую я готова терпеть ради своего Хозяина», — говорится в одном из таких контрактов.

По словам одной из женщин, музыкант требовал, чтобы она изменила внешность и похудела, в результате чего у нее развилось пищевое расстройство. «Были определенные правила, и он снимал меня на камеру во время унизительных сексуальных сцен», — поделилась она.

Одна из девушек заявила, что на момент, когда Контрол заманивал ее в свою секту, ей было 14 лет. Однако она добавила, что, насколько ей известно, музыкант не вступал в сексуальную связь с несовершеннолетними.

В полиции отказались комментировать информацию, отметив только, что дело было заведено. Как стало известно изданию, прокуратура не стала предъявлять артисту обвинения.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!