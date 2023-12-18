Приезд коммунальщиков оставил москвичей без шлагбаума

Столичные коммунальщики не смогли выехать из двора и сломали шлагбаум

После расчистки придомовой территории московские коммунальщики оказались заперты во дворе и решили сломать шлагбаум. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Шлагбаум, преградивший водителю путь, можно было поднять, позвонив диспетчеру. Работники коммунальных служб, однако, решили воспользоваться подручными средствами — ломом.

Снег с крыш во дворе на Проспекте Мира скидывают регулярно, но не вывозят. По словам местных жителей, это был первый приезд снегоуборочной техники за два последних месяца. За установку шлагбаума они платили из собственного кармана, поэтому оплачивать ремонт должны коммунальщики, уверены жильцы.

Ранее в Первоуральске машине скорой помощи пришлось стоять у закрытого шлагбаума. 14-летний подросток, на вызов к которому ехали врачи, потерял сознание во время турнира по боксу. Спасти его не удалось.