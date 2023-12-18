Названы десять самых любимых пород собак у россиян

Российская кинологическая федерация: шпиц стал самой популярной собакой в России

Любимыми породами собак россиян в 2023 году стали корги, немецкие шпицы и чихуахуа. Об этом «Ленте.ру» эксклюзивно сообщила Российская кинологическая федерация (РКФ).

Рейтинг, составленный за 2023 год на основании единой родословной книги РКФ, показал, что в России все чаще выбирают собак-компаньонов, а не «рабочие» породы. Самыми популярными признаны некрупные животные, которым легче жить в условиях небольших квартир и которых можно взять с собой на работу, в кафе или путешествие.

Первое место из десяти восьмой год подряд заняли немецкие шпицы, за ними следуют чихуахуа, а третье место досталось корги. При этом составители рейтинга отметили, что в 2023 году в список впервые вошла порода кавалер кинг-чарльз-спаниель, вытеснив оттуда французских бульдогов. Крупных собак в списке оказалось всего три: немецкая овчарка, лабрадор-ретривер и среднеазиатская овчарка.

«Все больше мест в нашем рейтинге закрепляют за собой собаки-компаньоны, очень интересно наблюдать за этой тенденцией, мы стали чаще заводить себе друзей, а не рабочих собак, которые помогают на охоте или могут сторожить дом. Принципиальное отличие в том, что они не обязаны быть выносливыми или иметь впечатляющую скорость; их выделяет дружелюбие, веселый нрав и милая внешность, такого питомца все чаще хотят видеть у себя дома россияне», — прокомментировал рейтинг президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Ранее эксперт посоветовал покупать искусственную ель в квартиры, где живут домашние питомцы. По его словам, искусственная новогодняя елка менее травматична для домашних животных.