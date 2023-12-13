Владельцам домашних животных дали совет по выбору новогодней елки

Биолог Мануков: для квартир с питомцами лучше выбрать искусственную ель

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии МГОУ Юрий Мануков посоветовал покупать искусственную ель в квартиры, где живут домашние питомцы. Об этом он рассказал «Известиям».

По словам эксперта, искусственная новогодняя елка менее травматична для домашних животных. Он также отметил, что владельцам питомцев следует обратить внимание на игрушки для елки. Так, по его словам, нужно отказаться от стеклянных, мерцающих и блестящих игрушек. Безопасными вариантами вместо них являются пластиковые, деревянные, бумажные, матерчатые или плетеные игрушки.

«Необходимо отказаться от фруктов и конфет, которыми иногда украшают елку. Если вы хотите использовать фрукты, берите цитрусовые: апельсины, мандарины или лимоны, потому что их запах отпугивает кошек и собак», — рассказал Мануков.

Эксперт сказал, что елку желательно не ставить рядом со шторами и полками, так как через них животное может прыгнуть на новогоднее дерево. Также его можно привязать веревкой или проволокой для лучшей устойчивости.

В ноябре средняя цена искусственной ели выросла на 20 процентов относительно аналогичного периода предыдущего года, до 4,4 тысячи рублей. Эксперты отметили, что на фоне повышения потребительского спроса и желания заранее подготовиться к празднику граждане уже активно закупали натуральные и искусственные ели, в связи с чем их продажи в ноябре выросли.