Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:00, 13 декабря 2023Из жизни

Владельцам домашних животных дали совет по выбору новогодней елки

Биолог Мануков: для квартир с питомцами лучше выбрать искусственную ель

Фото: Bear Bear / Unsplash

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии МГОУ Юрий Мануков посоветовал покупать искусственную ель в квартиры, где живут домашние питомцы. Об этом он рассказал «Известиям».

По словам эксперта, искусственная новогодняя елка менее травматична для домашних животных. Он также отметил, что владельцам питомцев следует обратить внимание на игрушки для елки. Так, по его словам, нужно отказаться от стеклянных, мерцающих и блестящих игрушек. Безопасными вариантами вместо них являются пластиковые, деревянные, бумажные, матерчатые или плетеные игрушки.

«Необходимо отказаться от фруктов и конфет, которыми иногда украшают елку. Если вы хотите использовать фрукты, берите цитрусовые: апельсины, мандарины или лимоны, потому что их запах отпугивает кошек и собак», — рассказал Мануков.

Эксперт сказал, что елку желательно не ставить рядом со шторами и полками, так как через них животное может прыгнуть на новогоднее дерево. Также его можно привязать веревкой или проволокой для лучшей устойчивости.

В ноябре средняя цена искусственной ели выросла на 20 процентов относительно аналогичного периода предыдущего года, до 4,4 тысячи рублей. Эксперты отметили, что на фоне повышения потребительского спроса и желания заранее подготовиться к празднику граждане уже активно закупали натуральные и искусственные ели, в связи с чем их продажи в ноябре выросли.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

      Путин определил чрезвычайный план России

      Россиянам рассказали о способе сэкономить на ОСАГО

      Шольц рассказал о системе ПВО для Украины

      Полицейский и росгвардеец спасали тонущих детей и провалились под лед

      Российский подросток по дороге в школу сел в машину к незнакомцу и пропал

      Экс-депутат Госдумы опроверг сообщения об отношениях дочери с Крузом

      Популярный комик описал участие в шоу на ТНТ словами «невнятное мясо было»

      Выбирающим между арендой и покупкой жилья россиянам дали совет

      Аналитик допустил новый скачок курса доллара к концу года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости